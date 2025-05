PREÇOS ABAIXO DO MERCADO PODEM MASCARAR CRIMES DE CLONAGEM, ROUBO OU FURTO DE VEÍCULOS, ALERTA PC

Veículos anunciados ou negociados por valores abaixo do preço de mercado podem ser indicativos de atividade criminosa. O alerta é da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), da Polícia Civil de Sergipe. A unidade destaca que criminosos utilizam redes sociais e outras plataformas digitais para vender carros e motocicletas com restrição por roubo ou furto, e que compradores desatentos podem acabar cometendo o crime de receptação, mesmo sem intenção. Para reforçar o enfrentamento às investidas criminosas que sustentam crimes na internet, a DRFV registrou, em 24 horas, seis prisões de investigados por furtos de motocicletas em Aracaju, em ações das Polícias Civil e Militar.

Embora a atuação dos criminosos envolva a venda dos veículos, eles também atuam na comercialização de peças de origem ilícita, igualmente abaixo do valor de mercado, conforme detalhou o delegado Kássio Viana, diretor da DRFV. “Por isso, é importante lembrar à população que, quando você compra uma peça mais barata em grupo de WhatsApp ou até mesmo em loja, são altas as chances de serem de origem clandestina e de que você esteja estimulando a prática dos furtos e roubos de veículos”, destacou.

Já no caso da venda do veículo, Kássio Viana explicou que é preciso verificar a procedência dos carros e motocicletas anunciados na internet. “As pessoas encontram anúncios de veículos com preços mais baixos sob a condição de que estariam financiados. Mas, quando a gente encontra o veículo, identificamos que não é financiado, mas sim clonado. Além disso, o veículo também pode ser produto de crimes como furtos, roubos ou inadimplência, o que pode levar o comprador a responder por receptação”, alertou.

Ações reforçam enfrentamento aos crimes

Para reforçar o enfrentamento aos crimes envolvendo a venda de veículos com restrição por roubo ou furto na internet, a DRFV registrou seis prisões de investigados em apenas 24 horas, conforme informou o delegado Wellington Fernandes. As ações foram desencadeadas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. “Estamos dando andamento às apurações em inquérito policial, pois há registros de ocorrências de alguns furtos na cidade de Aracaju, mais precisamente no entorno do Parque da Sementeira, shoppings e faculdades”, acrescentou o delegado.

Orientações para evitar crimes

Dentre as recomendações para evitar ser vítima de furtos, Kássio Viana orientou que as pessoas instalem dispositivos de segurança e contratem seguro. “Além disso, a recomendação é estacionar motocicletas em locais seguros, inclusive estacionamentos fechados, como os de shoppings e universidades, pois, ao deixar na rua, você pode estar facilitando a ação dos criminosos. Estamos fazendo o nosso papel de investigar, prender e coibir novos crimes, mas é importante também a colaboração da população”, enfatizou.

Boletim de ocorrência

Caso o cidadão tenha adquirido um veículo de procedência ilícita, é necessário registrar um boletim de ocorrência na DRFV ou em qualquer delegacia da Polícia Civil. A formalização da denúncia pode evitar responsabilizações criminais durante as investigações e os inquéritos instaurados pela corporação.

Denúncias

Se houver suspeita de anúncios que indiquem a tentativa de comercialização de veículos – ou peças – roubados ou furtados, é fundamental comunicar o fato à polícia. As denúncias podem ser feitas diretamente à DRFV ou por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. Todas as informações serão analisadas e podem contribuir com as investigações de roubos, furtos e receptação de veículos em todo o estado.

Fonte SSP