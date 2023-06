Prefeita  de Nossa Senhora da Gloria confirma pré-candidatura à reeleição

O podcast publicado todas as quintas-feiras apresentado pelo Veterinário e Oficial da PM Heliomarto Rezende e a Advogada e Psicóloga Niclesia Dias, trouxe mais uma vez, uma informação exclusiva, quando da entrevista com a prefeita do município de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira.

A prefeita Luana Oliveira fez uma balanço de sua administração, falou sobre as obras que estão em andamento no município e disse que tem trabalhado para atender as demandas da população. A prefeita aproveitou para informar que no município, há ofertas de vagas de empregos, porém com déficit de mão de obra especializada.

Ao final, ao ser questionada sobre política, a prefeita afirmou que será candidata à reeleição, porém disse que ainda não definiu o nome do vice e nem em que coligação.

Na próxima quinta-feira será Aroldo Franca, da CEO Valor Imobiliária