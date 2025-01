Prefeita de Umbaúba decreta emergência financeira e administrativa

A prefeita Juliana Cardoso (Republicanos), de Umbaúba, informou através de suas redes sociais neste sábado (25), que decretou oficialmente situação de emergência financeira e administrativa.

Juliana disse que “infelizmente, a realidade da nossa cidade é de abandono. Escolas deterioradas, obras inacabadas, veículos em péssimas condições, além da saúde, que necessita urgentemente de medicamentos e materiais hospitalares”, afirmou a prefeita em pronunciamento.

A prefeita explicou ainda que a medida tem como objetivo solucionar as necessidades básicas da população na saúde, educação e outras áreas administrativas. E citou ainda a necessidade de revitalizar estradas e povoados impactados pelas chuvas nas últimas semanas. “Precisamos agir com urgência para consertar as estradas e estruturar nossas secretarias para atender à população”, acrescentou Juliana.

