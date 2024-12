Prefeita Eleita de Aracaju, Emilia Corrêa, anuncia o nome do 1º secretário de sua gestão, o de turismo

A prefeita eleita de Aracaju, Emilia Correa (PL) anunciou na tarde deste sábado (30), o nome de seu primeiro secretário municipal.

Nas redes sociais, Emilia disse que a pasta estará sob o comando de Fábio Andrade, diretorv da Acese. “Gente, eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, o centro histórico, pertinho de nosso relógio. Eu tava aqui conversando meu amigo, Fabio Andrade. Se tem uma coisa que a gente vai fazer é incentivar o turismo. É desse jeito”, afirmou Emilia.

Já o futuro secretário afirmou que “quero compartilhar um pouco da minha trajetória no turismo. Fui presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de Sergipe e sou diretor da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE). Também atuei como secretário de Turismo e secretário adjunto de Turismo na gestão de João Alves Filho. Hoje, tenho a honra e a responsabilidade de integrar essa gestão histórica de Emília Corrêa para nossa cidade”.

Foto redes sociais