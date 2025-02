EMÍLIA  ASSINA DECRETO QUE CRIA MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Com o objetivo de fortalecer o diálogo e garantir a valorização dos servidores de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa assinou nesta quinta-feira, 6, o decreto para criação da Mesa de Negociação Permanente para o funcionalismo público municipal.

A iniciativa visa promover um canal aberto para discutir demandas, melhorias salariais, condições de trabalho e outros temas essenciais para as categorias.

“Esse momento é muito importante para nós, porque percorremos um caminho difícil, mas essencial e relevante. Está no nosso plano de governo e nos termos de compromisso priorizar essa questão. Trabalhamos todos os dias, buscando avançar, acelerar soluções e entregar o que a população espera. E tudo começa com quem cuida do serviço público. Precisamos cuidar de quem cuida. Os servidores devem ser valorizados, respeitados e amparados, e é por aí que devemos começar”, enfatizou a prefeita Emília Corrêa.

Ainda de acordo com a prefeita, todo o processo será baseado no planejamento. “Sabemos que não conseguiremos resolver todas essas questões de uma hora para outra. Precisamos planejar. Contem conosco, com nossos esforços e com nosso compromisso. Vamos encontrar soluções para esses problemas. Mas para isso, precisamos muito de vocês, que seguem cuidando da população de Aracaju. Temos visto categorias adoecendo, e isso precisa mudar”, disse ela, durante seu discurso.

Categorias comemoram

Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aracaju (Sepuma), a criação da mesa de negociação representa avanço não somente para o servidor, mas também para seus familiares. “Temos a certeza de que cumpriremos os objetivos, metas e anseios dos servidores e da própria administração municipal. Hoje, compartilhamos um mesmo propósito: trabalhar pelo bem comum de todos”, frisou.

O Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) também esteve representado na assinatura do decreto municipal. O presidente, Obanshe Severo, classificou o momento como histórico. “A prefeita usou uma frase que resume bem este momento: ‘Vamos lá fazer história’. De fato, é um momento histórico. Temos dialogado bastante e precisamos continuar. Desde 2019, quando ainda era vereadora, ela já conversava conosco, e agora, como prefeita, esse diálogo deve se fortalecer ainda mais para encontrarmos as soluções necessárias para todas as categorias”, salientou.

O vereador Isac, líder da prefeita na Câmara, também destacou a importância do diálogo. Defensor da valorização do servidor público, ele ressaltou que o momento representa uma gestão verdadeiramente democrática. “A gestão democrática não se faz apenas com a palavra ‘democracia’, mas com ações que a concretizam e promovem o bem social. Seguimos o exemplo da prefeita Emília: vamos dialogar com todos e construir soluções de forma coletiva. Seguiremos trabalhando juntos, com muito diálogo e ouvindo todas as categorias”, explanou.

O encontro contou ainda com a participação de representantes do Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse), do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias do Município de Aracaju (Sacema), do Sindicato dos Agentes de Trânsito (Sindatran), do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas de Sergipe (Sinodonto), dentre outras categorias que atuam no município.

