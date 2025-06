Prefeita Emília Corrêa divulga Forró Caju na Feira do Caminhão de Itabaiana

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, esteve nesta quarta-feira, 11, na Feira do Caminhão, em Itabaiana, para divulgar o Forró Caju 2025. A Prefeitura instalou um estande no evento, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), com o objetivo de promover também os destinos turísticos da capital.

Iniciada na última segunda-feira, 9, e com atividades até esta quinta-feira, 12, a Feira do Caminhão é um dos maiores eventos do segmento no Brasil. No local, uma estrutura foi montada pela Setur, com telão de LED, trio pé de serra, comidas típicas e materiais publicitários de promoção da capital, a exemplo do encarte da programação do Forró Caju e do passaporte da capital.

“Aracaju está aqui, em Itabaiana, convidando todos para o Forró Caju, para mostrar a nossa cultura, para mostrar os nossos pontos turísticos lindos, somando força com Itabaiana. Isso é muito importante. Com a Secretaria do Turismo, a gente está levando Aracaju para todos os lugares”, disse a prefeita Emília Corrêa.

Anfitrião da festa, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, comemorou a parceria. “A Festa dos Caminhoneiros e a Feira do Caminhão é um patrimônio do povo de Itabaiana. Uma cidade acolhedora, que recebe todo mundo. A gente fica feliz. A Prefeitura de Aracaju, Prefeitura de Areia Branca e outros políticos também que passaram por aqui”, frisou o prefeito.

O estande da Prefeitura de Aracaju é um dos maiores do evento. Tudo foi pensado como forma de atrair turistas e visitantes à capital sergipana. “A Feira do Caminhão tem um potencial muito grande. Aqui nós estamos atraindo visitantes e turistas para nossa cidade. Os turistas que estão em Itabaiana, depois de passam pelo nosso estande, vão querer conhecer Aracaju também. Além disso, os próprios itabaianenses estão sendo atraídos para nos visitar”, explicou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Moradora de Itabaiana, a biomédica Gabriela Freitas aprovou a visitação. “O estande está muito acolhedor, com comidas regionais, esclarecimento através de um passaporte dos pontos turísticos, uma equipe muito bem motivada e muita animação. Todos devem comparecer ao Forró Caju”, contou.

Foto AAN