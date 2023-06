Prefeito de Rosário do Catete, César Resende, revela rompimento com o vice-prefeito Magno Monteiro

A relação política administrativa entre o prefeito e o vice-prefeito de Rosário do Catete, César Resende e Magno Monteiro respectivamente, chegou ao fim nesta quinta-feira, 15, durante a realização de entrevista de chefe do executivo ao programa jornalístico “Sergipe Verdade” na apresentação de George Magalhães.

De acordo com o prefeito foi uma medida necessária. “Para que cada um siga o seu caminho. E, na campanha, o prefeito estará de um lado e o vice de outro”, esclareceu. Para o prefeito, foi uma decisão que demorou para adotar. Sendo que, de agora adiante, cada um irá procurar o que seja de melhor.

Ao ser indagado se poderia alinhar alianças com os ex-prefeitos Etelvino Barreto (Vino), Laércio Passos e Wagner Quintela, César disse que as pessoas chegam a comentar na cidade sobre essas possibilidades. “Poderei conversar. Mas não é o tempo”, frisou.

Na oportunidade, Cesar enfatizou que após a realização da Festa do Catete irá sentar e analisar em relação a chegada de outras pessoas ao agrupamento.

Questionado sobre novas exonerações, após a circulação da exoneração do pai do vice-prefeito, Antônio Monteiro dos Santos [que exercia o cargo de secretário de governo], César revelou que é preciso aguardar o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias. Quando provocado a responder se a secretária da Cultura, Maria Cecília; e os vereadores Lilian de Vicente e Elyson Santana permaneceriam no governo, Cesar disse ser “melhor perguntar pessoalmente para ambos”.

Ao falar do processo sucessório de 2024, César enfatizou estar trabalhando para ser reeleito. “E, trabalharei mais ainda. Os nossos programas sociais estão em dia, a nossa saúde está indo bem, com a administração sendo boa”, reconheceu.

Concluindo, Cesar lembrou que na eleição do ano passado esteve ao lado do governador eleito Fábio Mitidieri (PSD) e espera reciprocidade. “Estive com Fábio e espero que esteja comigo “, encerrou.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos