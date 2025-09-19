PREFEITURA DE ARACAJU ABRE A QUARTA EDIÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS ESCOLARES DE 2025 DA CAPITAL SERGIPANA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação/Coordenadoria de Educação Física e Esporte, realizou nesta sexta-feira, 19, a solenidade oficial de abertura da 4ª edição dos Jogos Municipais Escolares (JME) 2025.

O evento aconteceu na Estação Cidadania, no bairro Bugio, e contou com a participação de estudantes e professores da rede municipal.

Instituídos pela Lei nº 6.000/2024, os jogos se consolidam como a segunda maior competição estudantil de Sergipe. Ao todo, a edição deste ano envolve cerca de 3.200 alunos de 36 escolas municipais, distribuídos em 263 equipes nas modalidades coletivas e 588 atletas nas individuais. São 12 modalidades em disputa, entre elas futsal, atletismo, basquete 3×3, badminton, damas, dominó, cabo de guerra, mini handebol e jogos eletrônicos, além de categorias específicas para estudantes com deficiência (PCD). As competições tiveram início no dia 12 e seguem até 28 de setembro.

A cerimônia de abertura foi marcada por momentos simbólicos. O pelotão de bandeiras entrou com os pavilhões do Brasil, de Sergipe e de Aracaju, acompanhado por estudantes que apresentaram placas com os nomes das modalidades. A chama olímpica foi acesa pela atleta de badminton Ayla Rebeca, campeã nos Jogos da Primavera. O público acompanhou ainda a execução do Hino Nacional e apresentações de ginástica rítmica.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou o caráter motivador da competição para toda a comunidade escolar. “Esse é um evento de suma importância para as escolas municipais, para os alunos, para os professores, para o esporte. Ele é tão importante que estamos aqui para abraçar esses alunos, para que isso não deixe de acontecer. Isso é um incentivo e também uma forma de identificar aqueles que têm talentos nos esportes, para que lá na frente possam até ser profissionais, se assim quiserem. Mas esse momento é, sobretudo, de confraternização e de fortalecimento do esporte”, afirmou.

A secretária municipal da Educação, Edna Amorim, enfatizou que a iniciativa contribui diretamente para a formação cidadã e para o processo de aprendizagem. “Os Jogos Escolares representam inclusão, integração e formação cidadã. Está comprovado que o esporte aumenta também o rendimento escolar, fortalecendo o ensino e a aprendizagem”, pontuou. Pesquisas comprovam que a prática esportiva contribui para a concentração, disciplina e melhora do desempenho em sala de aula, reforçando a importância da iniciativa para a rede municipal.

Para o coordenador da Coefesp, Igor Souza, o evento é uma oportunidade de vivência coletiva entre os estudantes. “Esse é um espaço de interação com outras escolas, onde o espírito de rede, o fair play e a solidariedade se fazem presentes”, declarou.

Os alunos também compartilharam a animação com o evento. A estudante Alice Menezes, da Escola municipal de ensino fundamental Oscar Nascimento, no bairro Santo Antônio, contou que as apresentações culturais a motivaram ainda mais. “Eu amei as apresentações, principalmente a de ginástica. Fiquei ainda mais empolgada com os jogos escolares”, disse.

A mobilização das escolas também foi celebrada. A diretora da Emef Sérgio Francisco da Silva, Tanielly Farias, afirmou que a competição fortalece o engajamento da comunidade escolar. “Os alunos estão animados e os professores engajados em inscrever, incentivar e acompanhar os estudantes. Está sendo um evento bonito e bem organizado”, destacou.

Representando a Diretoria de Educação Básica da Semed, Osvaldina Cruz lembrou o trabalho coletivo para a realização da competição. “O Departamento de Educação Básica, junto com a Coordenadoria de Educação Física, trabalhou ao longo de oito meses para que esse grande evento acontecesse. É um evento de magnitude porque mobiliza alunos, professores e famílias, mostrando o potencial das nossas crianças. Esse é um momento de gratidão e de valorização do esforço de toda a rede”, afirmou.

A 4ª edição dos Jogos Municipais Escolares seguem até o dia 28 de setembro com competições em diferentes pontos da cidade. Além das disputas, o evento fortalece a integração entre escolas, valoriza a prática esportiva como ferramenta pedagógica e promove inclusão entre os estudantes da rede de ensino.

