Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores nesta sexta

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta quarta-feira, 21, o pagamento antecipado dos salários dos servidores, referente ao mês de junho. Através de vídeo publicado em suas redes sociais, o gestor informou que todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, terão os vencimentos creditados em conta nesta sexta-feira, dia 23, já com o reajuste de 7,5%, retroativo ao mês de abril. Para os professores da rede municipal, será retroativo ao mês de janeiro. Além do salário de junho, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário aos nascidos nos meses de maio e junho.

“Estou em Brasília, mas acabei de assinar eletronicamente os projetos de revisão salarial dos servidores, que foram aprovados ontem, pela Câmara Municipal de Aracaju e, por isso, estou anunciando o pagamento antecipado dos salários dos trabalhadores da Prefeitura, já com o reajuste de 7,5%, para sexta-feira, dia 23, véspera de São João. Todos os funcionários ativos e inativos, da administração direta e indireta recebem nesta data. Pagaremos os salários reajustados e os retroativos, no caso dos servidores da administração geral, referente ao mês de abril, e dos professores, referente ao mês de janeiro, demonstrando o nosso compromisso”, afirmou o prefeito.

Ao anunciar o pagamento do salário de junho, Edvaldo ressaltou que o reajuste salarial concedido é o maior aplicado pela Prefeitura nos últimos anos. “É o terceiro maior reajuste de capitais do Brasil, o que me deixa muito feliz porque sei dos esforços que fizemos. É um crescimento de mais de R$ 80 milhões na nossa folha, vamos chegar a 50% da receita corrente líquida com os salários, mas fizemos de forma consciente, pois os servidores de Aracaju merecem essa valorização”, destacou Edvaldo agradecendo aos vereadores pela aprovação dos projetos.

Os projetos encaminhados pelo Executivo Municipal ao Legislativo com a revisão salarial dos servidores foram aprovados na última terça-feira, 20, em sessão extraordinária, após análise dos parlamentares. Com a aprovação pelos vereadores e sanção, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, todos os servidores públicos terão reajuste linear de 7,5%, já a partir deste mês de junho. O valor corresponde ao dobro da inflação no último ano e representa um aumento real para os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju.

Foto: Ana Lícia Menezes