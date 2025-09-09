Prefeitura fornece mais de 80 imagens de videomonitoramento para Segurança Pública Transporte e Trânsito

O programa Aracaju Segura, iniciativa da Prefeitura de Aracaju, tem contribuído no auxílio à prevenção e solução de crimes na cidade. Aliando a tecnologia ao trabalho dos agentes de trânsito e guardas municipais, as informações obtidas pelas câmeras têm sido utilizados para o monitoramento em tempo real e resposta rápida a situações de risco. Até o fim de agosto, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju forneceu 88 imagens para órgãos de segurança pública com o objetivo de subsidiar os inquéritos policiais.

As imagens e informações foram cedidas a diversos órgãos da segurança pública, como Polícia Militar, Delegacia de Turismo (Detur), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), entre outras delegacias.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, destacou que a parceria com os órgãos de segurança tem sido fundamental para ampliar a eficiência das investigações. “Ao fazermos esse trabalho conjunto e fornecermos as imagens e informações, a gente utiliza um sistema que contribui para a análise da mobilidade urbana com importante foco para a segurança pública, para ter uma cidade mais segura como um todo. O investimento em tecnologia e a atuação coordenada com a segurança pública contribuem nas respostas rápidas à população”, destacou.

Totens de Segurança

O programa Aracaju Segura também conta com Totens de Segurança Inteligente, posicionados em locais de grande circulação como a Orla da Atalaia, Feira do Santa Maria, Mercado Central e Rodoviária Nova. Com quatro metros de altura, os totens possuem câmeras 360°, botão de emergência e comunicador de alta potência, conectados à central da Guarda Municipal de Aracaju.

No período de julho e agosto, os totens de segurança registraram 104 acionamentos, sendo 60 em julho e 44 em agosto. Entre os acionamentos com ocorrência efetiva, 16 casos foram relacionados a roubos ou furtos, resultando na prisão dos suspeitos. Houve ainda o registro de três tentativas de homicídio, três agressões, dois acidentes de trânsito, entre outros casos. Ainda como resultado das ocorrências, foi realizada a abordagem de cinco pessoas e a apreensão de três facas.

Em todos os acionamentos, independentemente de sua natureza, as vítimas receberam orientações de segurança, garantindo suporte e esclarecimento quanto às medidas preventivas.

O secretário municipal da Defesa Social e Cidadania de Aracaju (Semdec), André David Caldas, ressaltou que o alinhamento das ações com a SMTT tem fortalecido o trabalho de prevenção e resposta às ocorrências. “O trabalho integrado da Guarda Municipal com a SMTT tem refletido em números positivos. Isso mostra que o nosso trabalho tem sido eficiente. Garantir a segurança da população de Aracaju é um compromisso da atual gestão e nós temos nos debruçado para que o cidadão tenha o direito de ir e vir”, afirmou.

Mais segurança em Aracaju

Alguns casos já foram solucionados, como por exemplo, a prisão de um homem suspeito de importunação sexual, realizada pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA) no último sábado, 6. A prisão ocorreu logo depois que o veículo entrou na capital sergipana e a placa foi identificada por meio do cercamento eletrônico, do Programa Aracaju Segura. O sistema gerou alerta imediato, acusando que o veículo estava envolvido em uma denúncia.

Outra situação aconteceu no dia 21 de agosto, quando a SMTT, por meio do sistema de cercamento eletrônico e videomonitoramento identificou um veículo roubado transitando pela avenida Augusto Franco, nas proximidades da rua Santa Catarina. A ocorrência foi registrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTT, que acionou a Guarda Municipal de Aracaju (GMA). O automóvel foi interceptado e o condutor foi abordado. O suspeito foi conduzido com o veículo à Central de Flagrantes.

