Presidente do Sinpol Sergipe é eleito para comandar a Feipol Nordeste

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol-SE), Jean Rezende, eleito presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis do Nordeste (Feipol-NE), que representa 35 mil policiais civis do Nordeste, e seus familiares, para os próximos dois anos. A eleição ocorreu durante o IX Congresso da Feipol Nordeste, realizado em Natal (RN).

A escolha de Jean Rezende para o comando da entidade regional representa um marco para Sergipe e reforça o protagonismo do estado nas pautas relacionadas à valorização da categoria e ao fortalecimento da segurança pública no Nordeste.

Após a eleição e a posse, os presidentes dos sindicatos que compõem a Feipol-NE reuniram-se para definir a composição completa da diretoria da federação, que atuará nos próximos dois anos.

A delegação sergipana também contou com a presença dos diretores do Sinpol-SE Rickson Hipólito, Luís Borges, Evane da Silva Santos, Marivaldo Santos e Heráclito Menezes.

Texto e foto Sinpol-SE