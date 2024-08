PRESIDENTE DO TRE-SE RECEBE VISITA  DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), desembargador Diógenes Barreto, e a vice-presidente Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, receberam na manhã desta sexta-feira (02), a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), conselheira Suzana Azevedo. Este encontro integra a agenda de compromissos institucionais do presidente do TRE-SE.

O principal objetivo da reunião foi discutir questões relacionadas às eleições de 2024. Durante o encontro, a conselheira Suzana Azevedo entregou à Justiça Eleitoral a lista dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas ou cujos atos administrativos foram considerados ilegais ou irregulares. A presidente do TCE enfatizou que “compete à Justiça Eleitoral analisar se há irregularidades que configurem improbidade administrativa e decidir sobre a inelegibilidade desses gestores para o próximo pleito”.

O desembargador Diógenes Barreto enfatizou que “cada juiz eleitoral fará a análise dos pedidos de registros de candidatura e a lista encaminhada pelo TCE será levada em consideração para avaliar cada caso”.

A reunião também contou com a presença do diretor-geral do TRE-SE, Rubens Lisboa, e da diretora jurídica do TCE, Ana Stella Rollemberg Porto.

Fonte e foto TRE-SE