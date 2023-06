Presidiário beneficiado com a saída temporária na Páscoa morre em confronto com policiais em Cristinápolis

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Cristinápolis, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (08), para cumprir um mandado de prisão contra um homem suspeito de envolvimento em, pelo menos, dois homicídios na cidade localizada no sul de Sergipe.

De acordo com o delegado Daniel Mattos, o foragido, já havia sido condenado a 18 anos de prisão por um homicídio ocorrido em Cristinápolis, mas saiu do sistema prisional, beneficiado com uma saída temporária na Páscoa e não retornou na data estipulada. “Desde então, ele vinha amedrontando a comunidade local”, assegurou o delegado

A operação para prender o foragido seguia normal, “mas quando os policiais se aproximaram foram recebidos com extrema violência por parte de Gago, que reagiu atirando contra a equipe. Em legítima defesa e visando proteger suas vidas, os policiais responderam aos disparos. Gago foi atingido e socorrido, porém veio a falecer no hospital”, destacou Mattos.

A Polícia Civil informa que qualquer informação sobre atividades criminosas deve ser repassada pelo 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE