Preso homem de 82 anos investigado por estupro de vulnerável

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil de Sergipe, em parceria com unidades da Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA), prendeu no final da manhã dessa quinta-feira (11), na cidade baiana de Feira de Santana, um homem de 82 anos, investigado por estupro de vulnerável no estado sergipano. A ação teve o auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com informações da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Barra dos Coqueiros (DAGV), que está à frente das investigações, o crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2023, na Barra dos Coqueiros. No dia do fato, o homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Sergipe, durante rondas, mas acabou sendo solto em audiência de custódia, no dia seguinte ao delito.

Com o avançar das investigações, a DAGV representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. A partir daí, a Delegacia-Geral da Polícia Civil de Sergipe determinou que o Cope cumprisse o mandado de prisão contra o suspeito.

A partir de levantamentos da Dipol, constatou-se que ele havia saído do estado e estava em Feira de Santana-BA. Assim, em parceria com a PMBA, o homem foi localizado pelo Cope nesta quinta, sendo cumprido o mandado. O preso será recambiado para Sergipe.

SSP