Preso um dos suspeitos de roubar motorista que bateu em carro estacionado e morreu no Centro

Após divulgação de imagens pela SSP, um dos homens suspeitos de participar do assalto que resultou na morte de um idoso, no Centro Comercial de Aracaju, foi preso na noite dessa segunda-feira (21). Ele se apresentou na delegacia com o advogado. Ele será ouvido nesta terça (22).

O outro investigado segue na condição de foragido da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do segundo suspeito do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Entenda o caso:

Com o início imediato das buscas pelos suspeitos do roubo que resultou na morte de um idoso, ambos foram identificados e José Messias Santos da Silva, 26 anos, já se encontra preso após se entregar ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) ainda na noite dessa segunda-feira (21).

Ele é ex-presidiário e já havia sido condenado pela prática do crime de roubo. A investigação é conduzida pelo Depatri, e as diligências contam com o apoio da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) e da Polícia Militar.

O fato ocorreu por volta das 7 horas, quando um senhor que trabalhava em um estacionamento foi abordado por dois homens na avenida Rio Branco, na região central da capital.

Eles entraram no estacionamento, abordaram a vítima e a colocaram dentro do seu próprio carro e saíram do local.

Logo após o registro da ocorrência, os primeiros levantamentos da investigação foram iniciados e imagens de câmeras de segurança foram coletadas pela Polícia Civil.

Foto SSP