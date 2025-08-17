PRF apreende 17 quilos de drogas e prende casal na BR-101 em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada deste sábado (16), 17, quilos de drogas e duas bolsas com comprimidos de entorpecentes sintéticos durante fiscalização na BR-101, no município de São Cristóvão.

Segundo a PRF, o material estava em uma mala transportada por um veículo de passeio que seguia de Salvador (BA) para Aracaju. Durante a abordagem, os policiais localizaram 14 quilos de maconha e haxixe, além de três quilos de uma substância semelhante à pasta base de cocaína.

No interior do automóvel também foram encontradas duas bolsas com comprimidos de drogas sintéticas. O condutor e a passageira do carro foram detidos e encaminhados à delegacia. Eles não informaram a origem nem o destino dos entorpecentes.

Com essa ocorrência, a PRF já soma mais de 650 kg de drogas apreendidas em Sergipe em 2025.

Com informações da PRF