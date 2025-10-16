PRF apreende 91 garrafas de vinhos importados sem nota fiscal em Itabaiana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira (15), 91 garrafas de vinhos argentinos sendo transportadas sem a devida documentação legal.

A ação ocorreu durante atividade de policiamento na BR-235, no município de Itabaiana.

Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF em Sergipe seguia em ronda na rodovia quando decidiu abordar um veículo que trafegava com as películas muito escuras nos vidros. Além da checagem dos vidros, os policiais realizaram a verificação de outros itens obrigatórios de segurança, momento em que, no porta-malas do carro, encontraram diversas caixas com garrafas de vinho.

O motorista informou que não possuía nota fiscal ou outro comprovante de compra. Ainda, afirmou que seguia do município sergipano de Lagarto com destino a Itabaiana.

O valor de mercado das 91 garrafas de vinho, com rótulo de marcas argentinas, pode chegar a 10 mil reais. Por estarem sem comprovantes de compra e de desembaraço aduaneiro, sem etiqueta do importador e sem o selo de aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o material foi retido.

O condutor e o passageiro foram detidos e conduzidos para a delegacia de polícia judiciária – responsável pelo prosseguimento das investigações, onde foi entregue todo o material da apreensão.

Com informações da PRF/SE