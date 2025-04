PRF inicia ‘Operação Dia do Trabalhador’ com foco na segurança viária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe deflagrou, na manhã dessa quarta-feira, 30, a Operação Dia do Trabalhador 2025. A ação se estenderá até às 23h59 do domingo, 4, intensificando o policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais que cortam o estado.

O objetivo principal da operação é garantir a segurança viária durante o feriado prolongado, período em que se espera um aumento significativo no fluxo de veículos.

As equipes da PRF reforçarão a fiscalização em pontos estratégicos, com foco na prevenção de sinistros e no combate a condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool e outras drogas ao volante, e o não uso de dispositivos de segurança (cinto de segurança e cadeirinhas).

A PRF em Sergipe orienta os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência, verificando as condições dos veículos, respeitando os limites de velocidade e a sinalização, e descansando antes de pegar a estrada. A PRF segue à disposição da sociedade através do telefone de emergência 191, nas unidades operacionais e com equipes no trecho.

Fonte: PRF/SE