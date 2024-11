PRF inicia Operação Proclamação da República em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe deu início nesta quinta-feira, 14, à Operação Proclamação da República 2024. A ação, que se estenderá até o domingo, 17, visa intensificar a fiscalização nas rodovias federais do estado, com foco na segurança viária e na prevenção de acidentes.

Durante a operação, os policiais rodoviários federais realizarão ações de fiscalização, com ênfase no uso do cinto de segurança. O não uso do equipamento de segurança é uma das principais causas de mortes em acidentes de trânsito e a PRF reforça a importância de utilizá-lo em todas as viagens.

Além do uso do cinto de segurança, a PRF também estará atenta a outras infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, dirigir sob a influência de álcool ou outras drogas.

A Operação Proclamação da República é realizada em todo o território nacional e conta com a participação de todas as unidades da PRF. O objetivo é garantir a fluidez do trânsito e reduzir o número de acidentes durante o feriado prolongado.

Fonte: PRF/SE