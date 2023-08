PRF/SE intercepta ônibus suspeito de transportar trabalhadores em situação análoga à escravidão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na manhã desta sexta-feira (04), um ônibus clandestino com suspeita de transportar trabalhadores em situação análoga à escravidão.

A PRF informou que o veículo foi interceptado na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro e seguia com destino a cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina.

Ainda segundo a policia Rodoviária, estavam no ônibus cerca de 20 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, sem documentação. Já o ônibus não tem autorização na Agência Nacional de Transportes e Trânsito (ANTT) e possui autos de infração registrados.

O procurador do MPT Marcio Amazonas informou qu”houve uma denúncia de possível aliciamento, mas nos chama muita atenção diversos trabalhadores sergipanos colocados num ônibus clandestino, indo para um estado distante. A grande maioria das pessoas com quem conversei não sabia sequer para onde ia”.

Foto: Jessika Cruz/TV Atalaia