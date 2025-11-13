Policial rodoviário morre após passar mal em teste físico do Batalhão de Caatinga

O policial rodoviário federal Thiago Demétrius da Silva Ribeiro, de 42 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (12), apos passar mal durante um Teste de Aptidão Física (TAF) para aprovação em um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar de Sergipe.

As informações são de que ele chegou a ser socorrido pelos policiais militares e e em seguida encaminhado a um hospital particular da capital, onde foi internado, mas não resistiu.

O corpo foi levado de um velatório no Centro de Aracaju até o Cemitério Colina da Saudade e o sepultamento está marcado para às 17h desta quinta.

Natural de Aracaju, Thiago Demétrius da Silva Ribeiro ingressou na instituição em 2014, em Rondônia. Passou pelo Grupo de Resposta Rápida (GRR) e pelo Núcleo de Operações Especiais (NOE-SE). Atualmente estava lotado na Delegacia de São Cristóvão (SE).

Ele deixa esposa.

Com informações do G1/SE

Foto arquivo pessoal