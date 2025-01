PRF prende motorista de 55 anos embriagado e inabilitado no município de Carira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista embriagado e inabilitado após sinistro de trânsito ocorrido na noite de domingo, 19, no km 113 da BR-235, em Carira/SE.

Ao chegar ao local do sinistro, os policiais constataram que o condutor do veículo, um homem de 55 anos, apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste com o etilômetro, o motorista se recusou a realizar o exame, o que configurou infração de trânsito.

Além da embriaguez ao volante, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da gravidade das infrações, o veículo foi removido para o pátio credenciado com a PRF e o motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Fonte: PRF/SE