PRF prende suspeito de importunação sexual em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no sábado (03), um homem suspeito de cometer importunação sexual dentro de um ônibus interestadual. O fato ocorreu no km 5 da BR-235, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

O condutor do ônibus informou aos policiais que cinco passageiras haviam denunciado o suspeito por assédio sexual. De acordo com os relatos das vítimas, o homem teria praticado atos de importunação durante a viagem.

Diante da gravidade da situação, a equipe PRF encaminhou o ônibus e todos os seus passageiros para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) em Aracaju/SE, onde as vítimas prestaram depoimento e o caso foi registrado.

Por fim, o suspeito do crime foi detido e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A PRF reforça a importância de denunciar qualquer tipo de violência, principalmente contra mulheres. As vítimas de assédio sexual podem procurar a polícia ou qualquer outro órgão de proteção para registrar a ocorrência e receber o apoio necessário.

Fonte: PRF/SE