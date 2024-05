PRF/SE flagra quatro condutores viajando com CNHs suspensas

Policiais rodoviários federais flagraram, em momentos distintos durante essa segunda-feira, 13, quatro condutores dirigindo com as suas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) suspensas. Os fatos ocorreram na BR-235 e BR-101, respectivamente nos municípios de Nossa Senhora do Socorro/SE, Laranjeiras/SE e São Cristóvão/SE.

Pela manhã, uma equipe da PRF realizava o trabalho de policiamento ostensivo no km 9 da BR-101, quando abordou o condutor de um caminhão. Durante abordagem, os agentes identificaram, através de consultas operacionais, que o condutor estava com a sua CNH suspensa.

Mais tarde, outra equipe realizava o trabalho de fiscalização no km 77 da BR-101, quando deu ordem de parada ao condutor de um Citroen/Jump, com placas de Sergipe. Consultas digitais realizadas pelos policiais revelaram que o infrator também estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

Em São Cristóvão, mais precisamente no km 107, os policiais abordaram um homem de 83 anos que conduzia uma Fiat/Toro com sua CNH em período de suspensão.

A última situação aconteceu no km 91 da BR-101, já no final da tarde. Os policiais também flagraram um motorista dirigindo com a sua CNH suspensa. Ela estava irregular desde fevereiro deste ano.

Diante dos fatos, todos os motoristas assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e deverão comparecer em Juízo posteriormente.

Fonte: PRF/SE