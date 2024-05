PRF prende grupo com revólveres, balaclavas e munições em Itabaiana

Uma equipe de policiais rodoviários federais prendeu nesse domingo (12) um grupo portando armas de fogo em Itabaiana.

A Policia Rodoviária Federal informou que a ocorrência aconteceu no km 56 da BR-235, durante um comando de fiscalização.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um VW/Voyage com placas de Sergipe, que seguia no trecho com mais três ocupantes. Desobedecendo à ordem da equipe, o motorista tentou fugir, mas foi alcançado em seguida.

No momento da abordagem, os agentes perceberam que um dos ocupantes tentava desviar a atenção da equipe com intuito de interromper a fiscalização.

Diante desse comportamento, os policiais intensificaram a inspeção, encontrando no interior do veículo dois revólveres cal. 38, duas balaclavas e um total de 12 munições. Vale ressaltar que todos os envolvidos tinham passagens pela polícia por crimes como homicídio, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

Eles foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Por possuir restrição judicial e licenciamento vencido, o veículo foi levado para um pátio conveniado com a PRF.

Com informações e foto da PRF/SE