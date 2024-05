PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024 EM SERGIPE TEM O MENOR NÚMERO DE HOMICÍDIOS EM 21 ANOS, APONTA O CEACRIM

Desde o começo da série histórica avaliada mensalmente desde 2003, o primeiro quadrimestre do ano não registrava números tão baixos de homicídios como o período entre janeiro e abril de 2024. É o que aponta o levantamento divulgado pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), nesta quarta-feira, 8. O primeiro quadrimestre de 2024 foi encerrado com o registro de 126 homicídios, menor número desde o mesmo período de 2003, quando ocorreram 184 crimes desse tipo em Sergipe.

Ainda conforme o levantamento feito pela Ceacrim, na capital, o primeiro quadrimestre de 2024 encerrou com 41 homicídios. Já a região metropolitana – composta por Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros – encerrou o período dos quatro primeiros meses deste ano com 21 homicídios. O interior do estado registrou 64 homicídios entre janeiro e abril de 2024.

Segundo especialistas da segurança pública, a redução de homicídios em Sergipe se deve à integração das forças de segurança pública; alto investimento na área de inteligência, perícia e compra de armamentos e munições; e realização de concursos públicos para diversas carreiras como as das polícias Militar, Civil e Científica.

Para o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Meneses, os números consolidam a tendência de queda na incidência dos homicídios também para o ano de 2024. “Já passamos pelos quatro primeiros meses deste ano e continuamos mantendo a tendência de queda dos homicídios em nosso estado, ratificando a efetividade das nossas ações de segurança pública em Sergipe”, avaliou.

Ainda conforme João Eloy, o resultado positivo é atribuído ao trabalho dos servidores da segurança pública em todo o estado de Sergipe. “É fruto da atuação diária dos nossos policiais militares, policiais civis e peritos oficiais que estão todos os dias atuando no policiamento nas ruas, nas investigações, nas ações e operações e também nas perícias que indicam a materialidade e autoria dos crimes”, ressaltou o secretário.

Segundo o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, a queda no número de homicídios em Sergipe está diretamente ligada ao trabalho integrado entre as forças de segurança pública. “O trabalho voltado ao combate efetivo à criminalidade é um investimento do Governo do Estado. É o trabalho integrado entre as polícias que traz uma segurança efetiva com paz e tranquilidade para Sergipe”, ressaltou.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, a integração das forças de segurança fortaleceu a queda dos homicídios em Sergipe. “A integração entre as polícias é fundamental, além dos investimentos que têm sido feitos pelo Governo do Estado e SSP em convocação e capacitação de servidores, o que possibilita as investigações e as ações e operações nas ruas”, finalizou.

Foto SSP