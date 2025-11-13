PROCON/SE LEVA INFORMAÇÕES A CONSUMIDORES COM A DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVO “BEBIDA SEGURA TEM ORIGEM”

Para garantir a segurança dos foliões diante dos casos recentes de adulteração de bebidas alcoólicas em outros Estados do Brasil, a Operação Copo Limpo atuará durante os três dias de realização do Pré-Caju.

A ação conjunta acontece entre os dias 14, 15 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju, e envolve a Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), por meio do Procon Estadual, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica), a Prefeitura de Aracaju (Emsurb e Vigilância Sanitária), o Ministério Público de Sergipe (MP/SE) e os organizadores da tradicional prévia carnavalesca de Sergipe.

Nesta sexta, 14, no período de 8h às 12h, equipes do Procon/SE realizarão a panfletagem ‘Beba com responsabilidade e segurança!’ em diversos locais da capital sergipana, contando, também, com a distribuição dos adesivos de peito ‘Bebida segura tem origem’. As equipes da campanha educativa, que têm por finalidade levar aos consumidores recomendações de compra e consumo de bebidas, iniciarão às 6h30 na rotatória do RioMar.

Segundo a diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins, o Plano de Ação Integrada ‘Operação Copo Limpo’, que será realizado no Pré-Caju, é uma continuidade das atividades que já vêm ocorrendo para a prevenção e orientação de consumidores e comerciantes sobre os riscos gerados pelo consumo de bebidas adulteradas ou falsificadas. Na fiscalização será proibida, por exemplo, a venda de bebidas a granel em embalagens reaproveitadas ou sem lacre original, bem como a comercialização de bebidas destiladas previamente manipuladas, especialmente as caseiras.

“Em reuniões prévias com os comerciantes que trabalharão no local e com os organizadores, já foram dadas orientações para que mantenham em sua posse documentos que comprovem a origem das bebidas que serão colocadas à disposição dos consumidores. Todas as ações são de caráter preventivo, tendo em vista os casos registrados no país de adulteração de bebidas com metanol”, informa a diretora.

Serão abordadas barracas de drinks tipo “capeta”, Camarote Aju (organização oficial), bares e restaurantes do circuito do evento, bem como camarotes privados identificados pela organização. O Plano de Ação Integrada visa fortalecer a cooperação entre os órgãos de segurança, defesa do consumidor e vigilância sanitária, assegurando a proteção à vida, à saúde e aos direitos do cidadão durante o evento Pré-Caju. Durante a Operação Copo Limpo, a equipe de peritos químicos da Polícia Científica atuará na análise de amostras de bebidas alcoólicas coletadas em barracas, camarotes e estabelecimentos comerciais presentes no circuito da prévia carnavalesca.

Plano Operacional

A Comissão Organizadora do Pré-Caju 2025 realizou, na última quarta-feira, 12, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, uma coletiva de Imprensa para apresentação do Plano Operacional das Forças de Segurança, Saúde, Logística e Infraestrutura do evento. Durante a coletiva, foram apresentados os detalhes do planejamento integrado para garantir a realização segura e organizada da maior prévia carnavalesca do Brasil. O plano contempla as polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros, totalizando um efetivo de mais de 2,4 mil servidores empregados nos três dias do Pré-Caju 2025. Além dos trabalhos de policiamento, investigação e atendimento a eventuais ocorrências pré-hospitalares e de afogamentos, as forças de segurança pública também estarão atuando nas fiscalizações conjuntas para verificar possíveis situações de adulteração de bebidas alcoólicas, visando garantir a saúde dos mais de 400 mil foliões e de toda a população.

Foto: Ascom Sejuc