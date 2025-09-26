Procon Sergipe alerta sobre golpes que utilizam o nome do órgão para exigir pagamentos via PIX

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sergipe) alerta consumidores, comerciantes e empresas sobre golpes que estão sendo praticados em nome da instituição. Criminosos têm se passado por servidores do órgão para aplicar fraudes utilizando diferentes estratégias de intimidação. As denúncias chegaram ao órgão ainda na última quinta-feira, 25.

Segundo a diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins, a primeira denúncia foi registrada por uma empresária de Itabaiana, município do agreste sergipano. “Recebemos os registros das mensagens enviadas pela empresária, que formalizou ocorrência tanto na Polícia Civil quanto no Procon. Isso nos permitiu identificar a primeira modalidade do golpe rapidamente”, explicou. No caso, o suposto golpista se apresentava como autoridade do órgão e utilizava linguagem intimidadora, exigindo depósitos via PIX para evitar supostas multas.

Já na segunda modalidade identificada, os criminosos fazem contatos via WhatsApp, solicitando dados bancários sob a justificativa de falsos acordos e supostas devoluções de dinheiro. Sobre isso, ela recomenda que a população fique atenta a esses contatos e verifique sempre se os números de telefone realmente correspondem aos canais oficiais do órgão.

“É fundamental que a população esteja alerta, pois o Procon Sergipe não cobra taxas, não faz tratativas por aplicativos de mensagem e jamais solicita transferências ou dados bancários. Qualquer abordagem nesse sentido trata-se de golpe e deve ser denunciada imediatamente”, ressaltou Raquel Martins.

Quanto às autuações, a diretora esclarece: “Quando há aplicação de multa, todo o procedimento segue o rito legal, com direito ao contraditório e à ampla defesa, e o pagamento só pode ser feito por boleto retirado na sede administrativa”.

Canais de atendimento

O Procon Sergipe reforça que a população deve estar sempre atenta e orienta consumidores e comerciantes a desconfiar de qualquer mensagem suspeita, não compartilhar dados pessoais, não realizar pagamentos e confirmar a veracidade dos contatos exclusivamente pelos canais oficiais do órgão.

Em caso de golpes ou necessidade de registrar denúncias, as reclamações podem ser formalizadas pelo site do Procon Sergipe (procon.se.gov.br) – acesse clicando aqui – ou diretamente em um dos postos físicos, localizados na capital e no interior do estado.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, nos seguintes locais: sede do Procon Sergipe, na Praça Camerino, nº 45, Centro de Aracaju; Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceacs) do Shopping Riomar e Parque Shopping, também em Aracaju; e Ceacs nos municípios de Lagarto, Itabaiana, Simão Dias e Estância. Todos os serviços oferecidos são gratuitos. O consumidor pode também formalizar a sua denúncia na delegacia mais próxima.

Foto: Ascom/Procon Sergipe