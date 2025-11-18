PROJETO POLY LEVA À PRISÃO EM MENOS DE 48H INVESTIGADO POR AMEAÇAR DE MORTE EX-COMPANHEIRA EM UMBAÚBA

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, nesta terça-feira (11), em Umbaúba, um homem suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira. A ação é resultado direto do atendimento realizado pela Delegacia Virtual da Mulher (Devir Mulher), no âmbito do Projeto Poli — iniciativa que permite o registro online de ocorrências de violência doméstica e agiliza medidas de proteção às vítimas.

De acordo com a coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, no último domingo, a vítima registrou o boletim de ocorrência relatando ameaças do ex-companheiro, que chegou a dizer que iria matá-la e ainda publicou nas redes sociais que ‘puxaria o pescoço dela e beberia seu sangue’. “A partir dessas postagens, pessoas próximas avisaram à vítima, que acionou imediatamente o Projeto Poli”, enfatizou.

Ela foi atendida na manhã do domingo e, à tarde, graças à parceria constante entre a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça de Sergipe, o mandado de prisão foi expedido. “Hoje, policiais civis da Delegacia de Umbaúba conseguiram efetuar a prisão do investigado, garantindo a segurança da vítima e do filho do casal, de apenas um ano”, explicou a coordenadora das delegacias da capital.

Para Rosana Freitas, este caso evidencia a eficiência e a rapidez do Projeto Poli. “A vítima, sem sair de casa e apenas usando o celular, conseguiu registrar a ocorrência, solicitar a medida protetiva e ser atendida pelas equipes da Polícia Civil que atuam em regime de plantão. No mesmo dia, o mandado de prisão foi expedido e tudo isso sem que a vítima precisasse ir à delegacia ou se expor, o que é fundamental em momentos em que ela está sendo ameaçada”, finalizou.

Fonte SSP