Promessa de emprego termina em sequestro e tentativa de estupro de jovem de 20 anos na cidade de Estância

Policiais do 6º Batalhão libertaram nesta terça-feira (04), um jovem de 20 anos, que era mantido em cárcere privado na cidade de Estância.

No local, os policiais encontraram o homem trancado, aos prantos. Ele informou que havia sido encarcerado pelo proprietário do imóvel, desde a manhã do dia anterior.

As informações são de que o suspeito teria prometido emprego por meio de uma rede social, e a vítima se deslocou de Aracaju para Estância confiante na tal promessa, entretanto, fora mantida trancada na casa. Os PMs precisaram arrombar dois cadeados para libertar o jovem.

Após a libertação, o jovem ainda relatou que o homem também tentou manter relações sexuais com ele, fato que não se consumou por conta da sua resistência. O suspeito não foi localizado.

Segundo moradores da região, o suspeito tem o costume de aliciar menores com a promessa de dinheiro em troca de favores sexuais.

Com informações da PM