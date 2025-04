PROPRIETÁRIO DE ACADEMIA É PRESO POR FURTO DE ENERGIA NO CONJUNTO JARDIM EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma operação conjunta entre as Polícia Civil e Científica e a Energisa na manhã desta quarta-feira (23), resultou na prisão em flagrante do proprietário de uma academia localizada no Conjunto Jardim, município de Nossa Senhora do Socorro. O homem é suspeito de furto de energia elétrica, por meio de uma ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato”.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) e teve o delegado Rafael Brito de Oliveira à frente. As investigações tiveram início após denúncias anônimas apontarem indícios de consumo irregular de energia elétrica no estabelecimento.

Durante a fiscalização no local, os agentes constataram a existência da ligação clandestina, o que motivou a condução do proprietário à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Científica também esteve presente, contribuindo tecnicamente para a identificação da fraude.

O delegado Rafael Brito destacou que esse tipo de crime, além de configurar furto, compromete a qualidade e a segurança do fornecimento de energia para a população em geral. Ele ressaltou ainda a importância da colaboração da sociedade por meio de denúncias anônimas, fundamentais para coibir práticas ilegais que afetam diretamente os serviços públicos essenciais.

Com informações da SSP