Quadrilha de assaltantes que sequestraram caminhoneiros é  presa e três armas de fogo foram apreendidas

Policiais Militares dos Táticos do CPME receberam uma informação neste sábado (20), que um caminhão teria sido roubado, em Salgado. Os militares informaram ainda que duas vítimas foram seqüestradas e deixadas em São Cristóvão, pois a quadrilha não conseguiu arrombar o cofre do caminhão.

Após as informações, os militares localizaram o veículo suspeito no bairro Novo Paraíso e em seguida, iniciaram uma perseguição até a Avenida Osvaldo Aranha, quando o veículo utilizado no assalto, foi abordado e os quarto suspeitos presos.

Com eles, os policiais encontraram dois revólveres e uma espingarda calibre 12. Dois suspeitos foram presos e dois menores apreendidos, reconhecidos pelas vítimas que foram libertadas, sem nenhuma lesão grave.

Dois dos presos, já possuem passagens por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Foto PM/SE