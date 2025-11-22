Quartel central geral da PM/SE em um prédio digno, moderno e com acessibilidade

O blog Espaço Militar mostra uma nova realidade da Polícia Militar do Estado de Sergipe, com o novo Quartel Central Geral, que é um prédio digno, moderno e com acessibilidade.

Não foram poucas as denúncias feitas neste blog sobre as faltas de condições do antigo QCG, situado na rua Itabaiana, cujo prédio era extremamente antigo, com infiltrações, mofo, rebocos caindo, piso do prédio histórico com risco de desabar que parecia uma cama elástica quando se andava nele, inseguro, ferragens expostas, instalações elétricas e hidráulicas precárias, pintura descascando e envelhecida, cerâmicas soltando, sem acessibilidade, pois não possuía elevador para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, dentre outros diversos problemas.

O caso estava tão sério, que levou o Ministério Público a requerer a interdição do prédio, por oferecer risco aos policiais militares.

Após um chamamento público, com ampla divulgação, o QCG foi transferido para o bairro Santo Antônio, um prédio moderno, com acessibilidade, possuindo elevador e dando condição digna para os policiais militares quem ali trabalham, sendo uma nova realidade para a corporação.

O blog Espaço Militar inclusive defende que a PMSE não retorne mais para o antigo prédio, mesmo após a sua reforma, pois se tornou pequeno para a estrutura que a corporação precisa, defendendo que o prédio seja transformado em um museu, até mesmo transferindo o museu da PMSE de São Cristóvão para Aracaju.

Quem lembra da estrutura do QCG antigo sabe a precariedade do prédio e a diferença do local onde se encontra agora, por isso parabenizamos o Governo de Sergipe e o Comando da PMSE por viabilizarem uma nova sede.

Por isso, o blog Espaço Militar posta algumas fotos da situação do antigo QCG e link de denúncias acerca das condições insalubres vividas:

Matéria do blog Espaço Militar