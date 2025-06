QUATRO HOMENS SÃO PRESOS EM FLAGRANTE POR REALIZAR COBRANÇAS RELACIONADAS A JOGOS DE APOSTAS ONLINE

Quatro homens que saíram de Itabaiana com destino a Propriá para realizar cobranças relacionadas a jogos de apostas online foram presos em flagrante por extorsão, usurpação de função pública e porte de arma de fogo em Propriá.

As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (05), e o caso foi registrado na Delegacia Plantonista de Propriá.

Segundo informações do plantão policial, o grupo, que usava blusas pretas e estava em um carro de cor branca, abordou uma mulher em seu local de trabalho, obrigando-a a entrar no veículo e a revelar o paradeiro do ex-namorado, que foi localizado nas imediações de uma universidade particular em Propriá. Um dos suspeitos, que se apresentou como policial civil, realizou uma revista pessoal no homem, chegando a exibir uma pistola. À Polícia Militar e, posteriormente, na delegacia, o mesmo investigado se identificou como guarda municipal.

Na delegacia, a pedido da autoridade policial, foi realizada uma revista mais detalhada no veículo, sendo encontrados dois simulacros de pistola, além de distintivos falsos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Constatou-se também que o carro utilizado pelo grupo era clonado

Diante dos fatos, os quatro investigados foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa armada, extorsão, usurpação de função pública, adulteração de veículo e porte ilegal de arma de fogo, com a individualização das condutas.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias sobre crimes podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP