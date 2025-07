Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 202 quilos de maconha e dois carros de passeio, em um imóvel localizado no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Durante a ação, dois homens e duas mulheres foram presos, suspeitos por tráfico de drogas.

A PM informou ainda que os entorpecentes estavam embalados em cerca de 30 sacos e foram encontrados no imóvel.

Com informações e Foto PM/SE