Quatro pessoas são presas acusadas de matar homem em Socorro

Na tarde dessa quarta-feira, 9, na Grande Aracaju, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), localizou e prendeu quatro pessoas investigadas no homicídio que vitimou José Matos dos Santos, conhecido como Galego. O crime aconteceu em 28 de julho deste ano, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações policiais, a vítima dormia no sofá da casa de uma amiga, quando o local foi invadido por homens armados, que a alvejaram diversas vezes, levando-a a óbito.

As investigações mostaram que quatro suspeitos estavam envolvidas no delito. Elas foram localizadas e presas, três preventivamente e uma por mandado de prisão temporária nesta terça.

Outras diligências ainda estão em andamento, a fim de melhor esclarecer a motivação para o crime, que está relacionado, a princípio, a desavenças familiares entre sogro, José Matos dos Santo, e genro, que é um dos autores.

A Polícia Civil reitera a importância de que qualquer informação sobre o caso seja passada através do Disque-Denúncia (181), para que a motivação seja plenamente esclarecida. O sigilo da fonte é garantido.

Fonte: Assessoria de Imprensa