QUATRO SUSPEITOS SÃO PRESOS E 4 KG DE ENTORPECENTES E ARMA SÃO APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE  ESTÂNCIA

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam nessa sexta-feira (06), quatro homens por suspeita de envolvimento com o tráfico na cidade de Estância. Quatro quilos de entorpecentes, um revólver e munições foram apreendidos.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que populares denunciaram a ação de um homem suspeito de dominar o tráfico na região.

Ato contínuo, o suspeito foi abordado e com ele apreendido um tablete de cocaína. Ainda na ação, dois suspeitos usando um uniforme de mototaxista foram presos em posse de mais um tablete de cocaína.

Os militares realizaram diligências e apreenderam três tabletes de maconha, duas balanças de precisão e seis munições calibre .38, escondidos em um terreno. Uma arma de fogo também foi apreendida na residência de um suspeito, apontado pelos comparsas por ter envolvimento com o tráfico na cidade.

Aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos pela polícia.

Os materiais apreendidos e os quatros suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantonista de Estância.

Com informações e foto da PM/SE