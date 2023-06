“Queremos mostrar a força do nosso forró valorizando os talentos sergipanos”, destacou Fábio em programação do Arraiá do Povo

Neste domingo (11), o governador do estado, Fábio Mitidieri, marcou presença em mais uma noite de programação do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, desta vez, para prestigiar as apresentações dos artistas sergipanos.

No Palco Rogério, a noite foi aberta com o talento de Zé Tramela, seguido pela performance contagiante de Igor Ativado. Mas foi a Calcinha Preta que roubou a cena, trazendo os maiores sucessos do seu repertório que embala os amantes do forró.

A noite foi marcada por muita animação, dança e música típica, celebrando as tradições juninas e fortalecendo a identidade cultural de Sergipe. Para o governador Fábio, é fundamental o apoio às manifestações culturais locais, valorizando os talentos regionais, divulgando-os à população sergipana e aos turistas. Por isso, o Arraiá do Povo trouxe em sua programação, noites dedicadas somente aos artistas sergipanos.

“Queremos mostrar a força do nosso forró valorizando os talentos sergipanos, e o mais bonito é ver que a praça da Orla está lotada de pessoas que valorizam os artistas locais. O foco do governo também é trabalhar pela nossa cultura e tradição, reforçando que Sergipe é o país do forró, para isso, estamos investindo em políticas públicas, e o resultado pode ser colhido aqui no Arraiá do Povo, na Vila do Forró, no Centro de Criatividade com os concursos de quadrilha, ópera do milho, além do Gonzagão que também está sendo resgatado, realização de concursos como festival de comida típica, o rei e rainha do milho, a rua mais enfeitada. O estado todo comprou a ideia, pois todo município tem feito seu forró de qualidade, forte, que gera emprego, renda, movimentando o comércio como um todo e uma série de cadeias produtivas”, disse Fábio.

Fábio também falou sobre a importância de ter a banda Calcinha Preta, também sergipana, e reconhecida mundialmente, fazendo parte do Arraiá do Povo. “Mais uma noite especial, hoje, com Calcinha Preta, embaixadora do nosso São João pelo Brasil, que espontaneamente aceitaram o convite para plotar o ônibus divulgando Sergipe como País do Forró por onde fossem, incluíram no seu repertório a música Sergipe é o País do Forró, e participaram do clipe de divulgação, mostrando todo nossa cultura sergipana e festejos juninos. E hoje também é especial porque é o aniversário da Silvana, e eu não poderia deixar de estar aqui para dar um abraço nela e desejar muita paz, muito amor, muitos anos de vida, muita saúde”, expressou o governador.

Ele ainda acrescentou porque a cultura e turismo são tão relevantes para a construção de um novo momento na economia sergipana. “Sabemos da força do turismo e da cultura para a geração de emprego, são setores fundamentais e parceiros para a concretização da política de geração de emprego e renda, uma das bandeiras prioritárias em nosso governo”, concluiu.

Programação sergipana

No Barracão da Sergipe, os artistas locais também brilharam. Joseane DyJosa, a Quadrilha ‘Balança, mas não cai’ e Ataíde do Acordeon encantaram os presentes com seu talento e animação. Além disso, o Arraiá Mirim proporcionou momentos de diversão com a apresentação da quadrilha mirim espontânea e o espetáculo ‘A menina miúda’. No Coreto da Marluce, Pé Quente do Forró aqueceu a plateia com sua música contagiante.

Foto: Arthur Soares