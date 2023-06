Radialista Djalma Lobo morre aos 80 anos em Sergipe

Morreu nesta terça-feira (13), aos 80 anos, o ex-deputado estadual e ex-vereador Djalma Teixeira Lobo, conhecido como Carcará.

Carcará era radialista, e, além de deputado estadual por duas legislaturas, foi vereador de Itabaiana.

O velório e sepultamento serão realizados na Colina da Saudade, em Aracaju, na manhã desta quarta (14).

Nas redes sociais, o deputado Luciano Bispo lamentou a morte do amigo: “Ex vereador por Itabaiana na década de 70, ex deputado estadual por duas legislaturas (82/86), Djalma marcou época no rádio Itabaianense, sendo um dos pioneiros da Rádio Princesa da Serra, onde ganhou popularidade em todo o estado através de suas campanhas solidárias em prol do homem e da mulher do sertão sergipano. Do rádio para a política, foi um dos soldados junto comigo, Zé Queiroz e tantos outros, responsáveis para quebrarmos uma hegemonia política que durava 26 anos no município serrano”.