Radiopatrulha prende fugitivo da justiça baiana no Bairro Coqueiral

Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no Bairro Coqueiral, na Zona Norte de Aracaju. A ordem judicial expedida pela justiça baiana foi cumprida nessa quarta-feira, 31 de maio.

Os policiais perceberam um motociclista em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal, ele foi flagrado com uma pequena quantidade de substância análoga à maconha. Na tentativa de enganar os agentes, o homem apresentou uma carteira de habilitação falsa.

Apesar disso, os militares conseguiram acessar a verdadeira identidade do suspeito, que possuía um mandado de prisão expedido pela justiça do Estado da Bahia.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: PMSE