Radiopatrulha prende mulher e apreende de mais de 2 kg de maconha no Olaria

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na noite deste sábado (01) uma mulher por tráfico de drogas, no Bairro Olaria, em Aracaju.

Os militares receberam informações sobre um possível depósito de entorpecentes em uma residência na região e ao chegar no local, logo na calçada do imóvel, a equipe sentiu um forte odor característico de maconha.

Diante da suspeita, os policiais entraram no imóvel e localizaram quatro sacos grandes de substância análoga a maconha, contendo mais de 2kg do entorpecente, alem de duas balanças digitais e materiais para embalagem da droga.

No local, uma mulher que estava escondida na casa confessou ser a proprietária da droga e informou que administrava o tráfico juntamente com seu marido que já está preso em uma unidade do sistema penitenciário.

A suspeita e todo material apreendido foram levados à Delegacia

Com informações e foto da PM/SE.