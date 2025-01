RENATO TELLES RENUNCIA AO CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO  DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO

Por Elton Coelho

Na manhã de hoje, segunda, 27, o ex-superintendente da SMTT/Aracaju e atual diretor Executivo do Consórcio de Transportes Metropolitano comunicou sua renúncia ao cargo, bem como a exoneração de três servidores que foram indicados por sua gestão.

O protocolo ocorreu perante os órgãos oficiais do Consórcio, ou seja, nas prefeituras de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Socorro e no Governo do Estado.

“Desde o início de minha gestão, sempre enfatizei que a atuação no cargo de Diretor Executivo não se baseava em um apego pessoal à posição, mas sim na solicitação e confiança dos prefeitos e do governador que compõem a Assembleia Geral do CTM nos anos de 2023 e 2024. Minha atuação sempre esteve alinhada às disposições legais e ao estatuto social que regem o Consórcio, visando atender aos interesses coletivos e às necessidades da população atendida pelo transporte público”, disse Renato.

Segundo Telles, a decisão de renunciar e solicitar exoneração está fundamentada no compromisso inabalável com o bem-estar da coletividade, especialmente dos usuários do transporte público.

“Ao renunciar ao cargo, busquei evitar que minha permanência pudesse servir como uma cortina de fumaça ou uma justificativa para qualquer tipo de boicote às operações do CTM e aos contratos de concessão vigentes. Não existe empecilho judicial à execução dos contratos, a licitação encerrada seguiu todo o tramite legal e é momento de preparar para as entregas dos veículos e início da nova operação”, pontua.

Renato Telles acrescenta que sua intenção sempre foi e continua sendo garantir que o CTM funcione de maneira transparente, eficiente e alinhada aos interesses públicos, sem interferências que possam comprometer sua missão.

O Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), desempenha um papel essencial na gestão do Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Aracaju, conforme estabelece a Lei Complementar nº 266/2015 e a Cláusula Septuagésima Sétima do Protocolo de Intenções do Contrato de Consórcio Público.

O ex-diretor afirma ainda que a gestão coletiva do sistema de transporte “não é uma responsabilidade exclusiva do Município de Aracaju, mas sim um esforço conjunto dos entes consorciados, garantindo uma administração associada, eficiente e alinhada às necessidades da população”.

Em anexo ao pedido, Telles ainda apresentou um Relatório de Transição de Gestão, que detalha as principais ações realizadas, os resultados obtidos e as pendências que deverão ser tratadas pela nova gestão. Também foi anexada a exoneração dos servidores que contribuíram ao longoda sua gestão.

“Reafirmo meu compromisso com a transparência, a ética e a responsabilidade pública. Agradeço a confiança depositada em meu trabalho e reitero minha convicção de que o CTM continuará a desempenhar seu papel vital na melhoria contínua do transporte público de nossa região”, finaliza Renato.

Foto assessoria