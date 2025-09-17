“Respeitem nosso parlamento e nosso povo. O que não foi feito de maneira séria aqui?, questiona vereador

Em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira, 17/09, o vereador e 1º secretário da mesa diretora , Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), reforçou a importância e seriedade da Audiência Pública realizada na Casa, na terça-feira, 16, com o objetivo de estabelecer diálogos acerca da divisão territorial da Zona de Expansão entre Aracaju e São Cristóvão.

“Aproveito este espaço para parabenizar o vereador Lúcio Flávio pela autoria da audiência, bem como a todos os parlamentares que aqui estiveram, se somando a causa que há tempo já é pauta nesta Casa. Chega a ser inacreditável estar aqui, tendo que falar sobre a seriedade das nossas atribuições, pois isso é de conhecimento diário de todos que aqui estão e de todos que acompanham este parlamento. Então, complemento a fala do vereador Levi, me somando à insatisfação com o comentário do ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, ao questionar a seriedade da solenidade e, consequentemente, dos nossos trabalhos”, pontuou Byron.

A audiência citada foi proposta e presidida pelo vereador Lúcio Flávio, contando com a participação dos parlamentares da Casa, representantes da administração municipal , além de moradores e lideranças comunitárias da região que compreende seis bairros de Aracaju. ” Eu lamento ver um comentário tão desrespeitoso com o nosso parlamento, assim como com os cidadãos que estiveram aqui com espaço de fala, escuta ativa e participação ampla. Nós, enquanto vereadores de Aracaju, defendemos os interesses do povo aracajuano. Não estamos atacando em momento algum os interesses do povo de São Cristóvão. Por isso, é preciso respeito, senhores ! Respeitem nosso parlamento e respeitem nosso povo ! O que não foi feito de maneira séria aqui?, questionou Sargento Byron.

Texto e foto Jacqueline Reis