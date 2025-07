Resultado final do concurso da PM deve ser homologado nos próximos dias

O concurso público para o provimento de cargos de soldado e oficial da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) avançará mais uma etapa nesta quarta-feira, 2, com a divulgação do resultado preliminar da 1ª à 4ª fase da seleção. Conforme a atualização do cronograma do certame, publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 1º, o edital de homologação do resultado final deve ser publicado pelo Governo de Sergipe entre os dias 7 e 14 de julho.

Conduzido pela PMSE e Secretaria de Estado da Administração (Sead), o concurso é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de soldado, 30 vagas para oficial combatente e cinco vagas para oficial área da saúde. Contra o resultado preliminar, os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 3 e 4. O resultado da análise de eventuais recursos será tornado público junto ao resultado final.

Serão relacionados no edital de resultado preliminar, conforme os quantitativos estabelecidos no edital de abertura do certame, os candidatos aprovados nas Provas objetiva e discursiva (1ª fase), no Teste de Aptidão Física (2ª fase), na Avaliação Psicológica (3ª fase) e na Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (4ª fase). A quinta e última etapa eliminatória é a Inspeção de Saúde, cuja convocação para realização deve ocorrer no dia 18 de julho.

Conforme o novo cronograma, após a homologação do resultado final os aprovados serão convocados, no dia 14 de julho, para a pré-matrícula no curso de formação, etapa que deverá ser realizada entre os dias 17 e 18. Depois de realizada a fase de Inspeção de Saúde, os aprovados terão de 11 a 14 de agosto para solucionar eventuais pendências. Vencidas essas etapas, a matrícula para o curso de formação está prevista para ser publicada no Diário Oficial no dia 1º de setembro, uma semana antes do início das aulas, que deve ocorrer no dia 8 do mesmo mês.

“Apesar da complexidade de realização de um concurso desse porte, que contou com quase 50 mil candidatos e envolve diversas fases, toda a seleção está transcorrendo nos prazos previstos e ainda neste mês deveremos homologar o resultado final. Esse é mais um importante concurso público realizado pela gestão do governador Fábio Mitidieri, e objetiva recompor e reforçar o efetivo da Segurança Pública, uma área essencial de atuação do Estado”, destaca a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes.

Concursos em andamento

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionará profissionais para o provimento de 878 vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional, o de auditor fiscal tributário e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Ascom/Sead