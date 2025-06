Resultado preliminar da Avaliação Psicológica do concurso da Polícia Militar de Sergipe é divulgado

Foi divulgado nesta quarta-feira, 4, o resultado preliminar da Avaliação Psicológica do concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). O certame, conduzido pela PMSE e Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de soldado combatente, 30 vagas para oficial combatente e cinco vagas para oficial da área da saúde.

Esta é a terceira fase da seleção e ocorre simultaneamente à da Pesquisa da Conduta Social, Reputação e Idoneidade, quarta e penúltima fase do certame. Após a fase recursal, o resultado final da Avaliação Psicológica deve ser divulgado no próximo dia 10 de junho. A quarta fase terá o resultado preliminar publicado no dia 15, e o resultado final no dia 25 de junho.

Conforme o cronograma, os candidatos classificados serão convocados no dia 2 de julho para pré-matrícula no curso de formação, e no dia 7, para a Inspeção de Saúde, quinta e última etapa eliminatória do concurso. Todas as datas do cronograma atualizado estão disponíveis no site do Selecon.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, este é mais um importante concurso público realizado pela gestão do governador Fábio Mitidieri, que tem dedicado esforços para avançar de maneira consistente no processo de reestruturação de carreiras e recomposição do quadro de pessoal da Administração Estadual.

Concursos

No momento, o Governo de Sergipe administra cerca de 20 concursos públicos em áreas prioritárias como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. “Estamos realizando o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, este novo concurso da Polícia Militar e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos”, pontua a secretária Lucivanda Nunes.

A gestora da Sead ressalta ainda que, além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e avança na preparação de outros importantes certames. Dentre eles estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional, o de auditor fiscal tributário e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Agência de Notícias