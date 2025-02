Riachão: Justiça determina soltura de homem acusado de estupro

A Justiça de Sergipe, após uma decisão revisora assinada pelo desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, determinou a soltura do homem de 28 anos que havia sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável após se relacionar com uma adolescente, sua atual esposa, quando ela tinha 13 anos.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19) pelo delegado Clever Farias.

Entenda o caso

Ele havia sido preso na última quarta-feira (12), em Riachão do Dantas, após se entregar. Ele foi condenado a uma pena de nove anos de reclusão em regime fechado.

Após a prisão, a esposa publicou um vídeo nas redes sociais, em defesa do companheiro e classificando a pena como “absurda”.

“Ele não cometeu nenhum tipo de crime, nem nada, no meu caso, não estou generalizando que todos os casos são assim, mas no meu caso foi isso. Hoje estamos casados, casamos há pouco tempo, vai fazer um ano, no civil, estamos construindo nossa casa, compramos uma moto há pouco tempo, estávamos trabalhando e fomos pegos de surpresa com esse mandado de prisão com uma pena absurda para uma pessoa que não fez nada”, disse ela.