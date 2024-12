Ribeirópolis registra queda de 80% nos crimes de roubos em quatro anos

Como resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança pública, Ribeirópolis reduziu em 80% os casos de roubos em comparativo entre o ano de 2020 e o ano de 2024. O levantamento foi feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com o mapeamento feito pela CEACrim, no ano de 2020 a cidade de Ribeirópolis registrou 70 casos de roubos. Em 2024, do primeiro dia de janeiro até o dia 15 de dezembro, foram contabilizados 14 casos de roubos em Ribeirópolis.

Para o delegado Gregório Bezerra, titular da delegacia de Ribeirópolis desde julho de 2020, a redução da criminalidade na cidade é reflexo do trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar em Sergipe. “Também destacamos as grandes operações que a Polícia Civil realizou, também em parceria com a Polícia Militar. Todas essas ações contribuíram com a prisão de suspeitos e diminuição dos casos de roubos em Ribeirópolis”, enfatizou.

O tenente Gledson Barbosa, comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão, endossa que a drástica redução é fruto de trabalho integrado. “Praticamente todos os dias realizamos bloqueios policiais, resultando na apreensão de motos com restrição de furto ou roubo em posse de jovens, o que impactou, entre outras ações, na redução dos crimes de roubo”, detalhou.

Além do trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, a colaboração da população também é fator essencial no mapeamento de investidas criminosas e atuação preventiva e repressiva desenvolvida pelas equipes policiais em Ribeirópolis. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas para o Disque-Denúncia da Polícia Civil (181) e também pelo telefone 190, da Polícia Militar.

Fonte SSP