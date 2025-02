RODOVIA SE-100 SERÁ INTERDITADA NO PRÓXIMO DOMINGO PARA A PROVA DE CICLISMO DO VERÃO SERGIPE

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) informa que, no próximo domingo (23), a Rodovia SE-100 será interditada nos dois sentidos, das 6h30 às 9h, no trecho compreendido entre o início da ponte Joel Silveira e o entroncamento para a entrada do Povoado Duro, no município de Itaporanga D’Ajuda. A interdição ocorrerá devido à realização da prova de ciclismo do evento Verão Sergipe.

Para os motoristas que trafegam na região, recomenda-se que aqueles que seguem de Estância optem pelo desvio via BR-101, acessando a SE-170 como rota alternativa.

O BPRv pede a compreensão dos condutores e moradores da região e orienta que programem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos. A interdição será temporária, garantindo a segurança dos participantes e do público envolvido na competição esportiva.

Fonte SSP