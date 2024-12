RODOVIDA: A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL REFORÇA A FISCALIZAÇÃO DE ALCOOLEMIA NO FERIADO DE ANO NOVO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mantém o reforço na fiscalização para as festas de fim de ano. A partir de 0h desta sexta-feira (27), começa a Operação Ano Novo nas rodovias federais de todo o país. Até as 23h59 da próxima quarta-feira (1), os policiais vão intensificar a fiscalização de alcoolemia.

O aumento dos sinistros de trânsito provocados pelo consumo de álcool é um dos motivos para o reforço na fiscalização. Entre janeiro e novembro foram registrados 3507 sinistros, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Ano Sinistros de trânsito provocados pelo consumo de álcool Mortes Feridos 2023 (janeiro a novembro) 3.268 164 2.768 2024 (janeiro a novembro) 3.507 (+7,3%) 178 (+8,5%) 2.828 (+2,1%)

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura álcool e direção. A legislação proíbe qualquer quantidade de álcool no organismo de quem conduz veículos e considera infração gravíssima de trânsito (art. 165 – CTB), com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, a embriaguez ao volante é crime (art. 306 – CTB), com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de ter a permissão ou habilitação para dirigir.

Ano Pessoas detidas por embriaguez ao volante (art. 306 – CTB) 2023 (janeiro a novembro) 3.986 2024 (janeiro a novembro) 3.695 (-7,3%)

A Operação Ano Novo é mais uma das ações realizadas pela PRF no âmbito do Programa Rodovida, lançado este mês. Até o feriado de carnaval, o objetivo das instituições responsáveis pela fiscalização no trânsito, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é garantir a segurança viária, com a redução no número de mortes e feridos nas rodovias brasileiras.

Para garantir que os usuários das rodovias federais viajem em segurança, a PRF realiza a Operação Rodovida. A instituição desenvolve atividades educativas, como o cinema rodoviário, e atua na prevenção de sinistros de trânsito, mortes e feridos, com o reforço na fiscalização de condutas irregulares, entre elas a mistura álcool e direção e as ultrapassagens indevidas.

“A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias, mas é fundamental que os condutores saibam os riscos que a embriaguez ao volante provoca para todos que estão nas rodovias federais, e não misturem álcool e direção”, destacou Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF.

Os policiais também vão fiscalizar os itens obrigatórios de segurança, o estado de conservação dos veículos, o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante, e combater os crimes.

Dicas para uma viagem em segurança:

– Faça a revisão do veículo;

– Descanse antes da viagem;

-Veja as condições da rodovia;

-Acompanhe as condições meteorológicas;

-Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir;

-Utilize o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios;

-Respeite os limites de velocidade;

-Não use o celular ao volante;

-Ultrapasse em local permitido.

