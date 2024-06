ROGÉRIO ALINHA AÇÕES EM DEFESA DOS TRABALHADORES EM REUNIÃO COM PROCURADOR-CHEFE DO MPT/SE

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, na manhã desta sexta-feira, 28, de uma reunião com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, e discutiu ações que envolvem a atuação do órgão fiscalizador no estado, sobretudo às ligadas à erradicação do trabalho escravo, tráfico de pessoas e trabalho infantil.

Na oportunidade, Carvalho também assumiu o compromisso de, ao lado MPT, unir forças em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras.

Durante encontro, o senador Rogério destacou a importância do MPT para o cumprimento da legislação trabalhista e da justiça social no Brasil. “A atuação do MPT é indispensável para o Brasil, pois, através das ações desenvolvidas, temos percebido a diminuição das desigualdades sociais no nosso país, além de, por consequência, a promoção da defesa de interesses coletivos. Por isso assumimos o compromisso de, ao lado desse importante órgão, contribuirmos com a construção de um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado, que são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e social da nossa nação”, afirmou.

“Por essa razão, nosso gabinete está à disposição do Ministério Público do Trabalho, pois sabemos da relevância do trabalho que desenvolvido, além da importância da justiça do trabalho como um todo”, acrescentou.

Ainda na reunião, o procurador-chefe, Márcio Amazonas, disse que, através do senador Rogério, pautas necessárias para o órgão serão possíveis. “O Ministério Público do Trabalho é a casa do povo, é a casa dos direitos sociais. E tenho certeza que as pautas sociais em relação à redução do trabalho infantil, tráfico de pessoas, à erradicação do trabalho escravo, serão debates constantes no Senado Federal, através do senador Rogério. Sabemos do seu comprometimento e de sua luta para que não sejam permitidos retrocessos”, revelou.

“Assim, para nós, é uma alegria receber o senador e poder debater temas importantes para que nossa legislação social continue nesse avanço progressivo em nome de toda a sociedade”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos